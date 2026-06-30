Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму

Он также напомнил, что в этот период перестает действовать такое понятие, как предупреждение за нарушение правил пожарной безопасности и вводятся штрафы. Они увеличиваются вдвое. Для граждан — от 10 тысяч рублей и до 800 тысяч рублей для юридических лиц в зависимости от степени нарушения, пояснил он. Помимо административной ответственности за нарушения также существует и уголовная.