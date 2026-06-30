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Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в период действия режима чрезвычайной пожарной опасности запрещено разведение открытого огня даже на приусадебных участках. Поесть шашлыки можно в кафе и ресторанах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал замначальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что при действии режима чрезвычайной пожарной опасности разведение открытого огня запрещено везде.

«До этого у нас были определенные условия, при соблюдении которых мы имели право, в том числе на частных территориях, в мангалах разводить огонь, в бочках сжигать мусор и так далее. Но это все было до начала особого противопожарного режима», — обратил внимание он.

То есть в данное время в Крыму нельзя организовывать пикники с шашлыками и барбекю, подчеркнул Игорь Скуртул.

«В случае, если у вас на территории будет возгорание, задымление — будет вызвано подразделение пожарной охраны. Параллельно с ним приезжает государственный инспектор, вы получаете штраф», — подтвердил он.

Единственной возможностью полакомится блюдами, приготовленными на огне, может стать посещение заведений общепита, обозначил представитель МЧС.

«Если мы говорим про общепит — это совсем другие условия и совсем другие требования, там, где не нарушается вышеуказанный норматив. Я думаю, что это — альтернатива в период 35-градусной жары разведению костров», — заключил он.

Он также напомнил, что в этот период перестает действовать такое понятие, как предупреждение за нарушение правил пожарной безопасности и вводятся штрафы. Они увеличиваются вдвое. Для граждан — от 10 тысяч рублей и до 800 тысяч рублей для юридических лиц в зависимости от степени нарушения, пояснил он. Помимо административной ответственности за нарушения также существует и уголовная.

«В прошлом году в Республике Крым было 9 уголовных дел. В том числе пять — по 261 статье за уничтожение или повреждение лесных насаждений. В том числе есть уголовные дела, которые уже дошли до судебных решений», — рассказал Скуртул.

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