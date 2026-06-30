Нижегородский выпускник Илья Ковалев заявил, что 300 баллов — это не предел

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков взял интервью у Ильи Ковалева, набравшего максимальные 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщается в МАХ-канале «Пучков М. Ю. Взгляд министра».
Илья Ковалев — выпускник Лицея № 38. Он получил наивысший балл на всех трёх экзаменах: школьник писал ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике.
Беседа состоялась в рамках спецпроекта «100 баллов — реальность». Министр образования решил узнать секрет успеха выпускника из первых уст.
Михаил Пучков спросил Илью Ковалева, действительно ли 100 баллов — это максимум или можно набрать и больше?
«100 баллов это предел оценивания экзамена. Но ни в коем случае не моих знаний. Сколько надо будет набрать баллов, все наберем», — ответил выпускник.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижнем Новгороде шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов.