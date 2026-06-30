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Супруга украинского олигарха Ермолаева рассказала о взрыве в Монако

Анна Ермолаева рассказала, что ее семья находится в состоянии сильного стресса, но активно сотрудничает с правоохранителями. На место взрыва прибыли украинские дипломаты.

Источник: РБК

Семья пострадавшего при взрыве предпринимателя Вадима Ермолаева находится в состоянии «сильного стресса», об этом рассказала супруга бизнесмена Анна, передает украинское издание «Суспильное».

«Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами», — рассказала Анна Ермолаева, отказавшись раскрывать подробности.

МИД Украины держит связь с органами Монако после инцидента, в котором пострадали бизнесмен и его близкие. «Прокуратура Монако начала расследование, квалификация происшествия уточняется», — указали в ведомстве, передает украинская газета «Европейская правда».

На место происшествия прибыли украинские дипломаты.

Французское издание Nice-Matin со ссылкой на источник сообщает, что пострадавшего бизнесмена перевезли из Ниццы в больницу Тулона на вертолете. По данным издания, другая пострадавшая пережила операцию.

Как сообщал BFMTV, взрыв прогремел в жилом доме накануне, 29 июня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил на месте происшествия рюкзак, который сдетонировал после подхода к нему людей. Позднее выяснилось, что при взрыве пострадали бизнесмен с женой.

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен и инвестор. «Forbes Украина» в 2021 году включал его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в $220 млн. Группа «Алеф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре, указывало издание.

В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Ермолаева.

Подозреваемый сбежал в направлении французской коммуны Босолей. Телеканал отметил, что улица, на которой и произошел взрыв, находится на границе с Францией.

Мэр Ниццы, расположенной вблизи Монако, Эрик Сьотти назвал произошедшее терактом. «Мысли с жертвами, их семьями и народом Монако. Полная поддержка силам безопасности и службам спасения, мобилизованным на месте», — написал он в X. Кроме того первый в истории княжества теракт осудил князь Монако Альбер II.

В районе взрыва французские правоохранители ввели «красный план» — стратегию действий чрезвычайных служб на случай внезапного события с пострадавшими.

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