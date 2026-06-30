Супруга украинского олигарха Ермолаева рассказала о взрыве в Монако

Как сообщал BFMTV, взрыв прогремел в жилом доме накануне, 29 июня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил на месте происшествия рюкзак, который сдетонировал после подхода к нему людей. Позднее выяснилось, что при взрыве пострадали бизнесмен с женой.