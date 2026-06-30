«Мама увидела ожоги и заплакала»: спасший из пожара калининградку военный ринулся в огонь после операции на позвоночник

«Ну, а мне что делать? Надо бежать. Я был в шортах и шлёпках. По дороге у соседей зацепил полотенце, окунул в ведро с водой и накинул на себя. Подбежал к комнате, а там она внутри орёт. Я костыль бросил и заскочил туда», — вспоминает Александр.