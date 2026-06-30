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Не давайте детям молочные коктейли: вот почему

Нутрициолог Милаева: молочные коктейли в разы превышают суточную норму сахара.

Источник: Комсомольская правда

Нутрициолог Елена Милаева предупредила, что молочный коктейль может нанести серьезный вред детскому здоровью. По ее словам, один такой напиток содержит в несколько раз больше сахара, чем допустимо для ребенка за весь день. Этим специалист поделилась в беседе с NEWS.ru.

Врач пояснила, что стандартный коктейль объемом 350 мл из кафе содержит 40−60 граммов сахара, тогда как суточная норма для ребенка до 10 лет не превышает 25 граммов. Она отметила, что регулярное употребление напитка ведет к ожирению, скачкам инсулина и резким перепадам настроения.

Милаева добавила, что из-за высокой калорийности (400−700 ккал) коктейль заменяет полноценный обед, но при этом не дает полезных веществ. Эксперт подчеркнула, что сочетание жирного мороженого, молока и сахара тяжело переваривается и может вызвать проблемы с ЖКТ, особенно при непереносимости лактозы.

Стоит отметить, что и сладкие газированные напитки не только не помогают справиться с жаждой в жару, но и могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. С таким предупреждением выступила терапевт Ирина Волгина.