Не давайте детям молочные коктейли: вот почему

Нутрициолог Елена Милаева предупредила, что молочный коктейль может нанести серьезный вред детскому здоровью. По ее словам, один такой напиток содержит в несколько раз больше сахара, чем допустимо для ребенка за весь день. Этим специалист поделилась в беседе с NEWS.ru.
Врач пояснила, что стандартный коктейль объемом 350 мл из кафе содержит 40−60 граммов сахара, тогда как суточная норма для ребенка до 10 лет не превышает 25 граммов. Она отметила, что регулярное употребление напитка ведет к ожирению, скачкам инсулина и резким перепадам настроения.
Милаева добавила, что из-за высокой калорийности (400−700 ккал) коктейль заменяет полноценный обед, но при этом не дает полезных веществ. Эксперт подчеркнула, что сочетание жирного мороженого, молока и сахара тяжело переваривается и может вызвать проблемы с ЖКТ, особенно при непереносимости лактозы.
Стоит отметить, что и сладкие газированные напитки не только не помогают справиться с жаждой в жару, но и могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. С таким предупреждением выступила терапевт Ирина Волгина.