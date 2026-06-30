Не давайте детям молочные коктейли: вот почему

Нутрициолог Елена Милаева предупредила, что молочный коктейль может нанести серьезный вред детскому здоровью. По ее словам, один такой напиток содержит в несколько раз больше сахара, чем допустимо для ребенка за весь день. Этим специалист поделилась в беседе с NEWS.ru.