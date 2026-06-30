Нужно ли пить витамин D всем: врачи пересмотрели правила приема добавки

Врачи все чаще пересматривают привычку массового приема витамина D «на всякий случай». Добавки нужны далеко не всем. Как рассказала эндокринолог Елена Пигарова, бесконтрольный прием высоких доз может быть опасен. Об этом пишет «Царьград».
«Профилактические дозы подбираются с учетом возраста, массы тела, сопутствующих заболеваний и уже принимаемых препаратов, а схема “одна капсула всем” здесь не работает», — подчеркнула эксперт.
По словам специалистов, у здоровых взрослых людей при нормальном питании, достаточном пребывании на солнце и отсутствии хронических заболеваний организм чаще всего получает витамин D естественным путем.
Врачи отмечают, что витамин D — это активное вещество с гормоноподобным действием, и его избыток может приводить к серьезным нарушениям: от повышения уровня кальция в крови до проблем с почками и сердечно-сосудистой системой. При этом безопасная верхняя граница для большинства взрослых составляет около 4000 МЕ в сутки, превышать которую можно только под наблюдением врача.
Ранее эндокринолог Юлия Атаманова перечислила, у кого чаще встречается дефицит витамина D. Синтез этого витамина в организме снижают несколько факторов.