Нужно ли пить витамин D всем: врачи пересмотрели правила приема добавки

Врачи отмечают, что витамин D — это активное вещество с гормоноподобным действием, и его избыток может приводить к серьезным нарушениям: от повышения уровня кальция в крови до проблем с почками и сердечно-сосудистой системой. При этом безопасная верхняя граница для большинства взрослых составляет около 4000 МЕ в сутки, превышать которую можно только под наблюдением врача.