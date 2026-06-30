Какие праздники отмечают в июле 2026: полный календарь по всем датам второго месяца лета

День работников морского и речного флота отмечается в первое воскресенье июля. В 2026 году этот праздник выпадает на 5 июля и посвящён морякам, речникам, портовым работникам, судоремонтникам, диспетчерам, специалистам по логистике и всем, кто связан с водным транспортом. Эта сфера важна для торговли, перевозок, промышленности и снабжения удалённых территорий. Поэтому праздник не только про романтику моря и рек, но и про серьёзную работу, от которой зависит движение грузов и пассажиров.