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Изнурительный зной или прохлада: каким будет июль в Воронеже и области?

Прогнозом погоды на второй летний месяц поделились синоптики регионального Гидрометцентра.

Июль 2026 года в Воронежской области ожидается теплее климатической нормы на 0,7°. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщил дежурный синоптик регионального Гидрометцентра во вторник, 30 июня.

В столице Черноземья среднемесячная температура воздуха во второй летний месяц составит +21,8°, в районах области — от +21,5° до +23,3°.

Осадков выпадет 90% от нормы, что в Воронеже составляет примерно 43 мм, а в регионе — 45−57,6 мм.

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