Изнурительный зной или прохлада: каким будет июль в Воронеже и области?

Июль 2026 года в Воронежской области ожидается теплее климатической нормы на 0,7°. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщил дежурный синоптик регионального Гидрометцентра во вторник, 30 июня.
В столице Черноземья среднемесячная температура воздуха во второй летний месяц составит +21,8°, в районах области — от +21,5° до +23,3°.
Осадков выпадет 90% от нормы, что в Воронеже составляет примерно 43 мм, а в регионе — 45−57,6 мм.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше