В Госдуме назвали «вредной» идею РПЦ о курсах про христианство в медвузах

Горячева назвала эту инициативу «вредной». По словам парламентария, учебная программа студентов-медиков уже является чрезмерно насыщенной, и добавление дисциплин, не связанных с профильной подготовкой, нецелесообразно. Она подчеркнула, что в своей деятельности врачи должны опираться на профессиональную этику, а не на религиозные установки, особенно учитывая многоконфессиональный состав населения России.