В Госдуме назвали «вредной» идею РПЦ о курсах про христианство в медвузах

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева выступила против инициативы организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС) о включении в образовательную программу медицинских вузов курса, посвященного христианским ценностям. Ранее представители РПЦ заявляли, что такие занятия могли бы помочь будущим специалистам сформировать позицию по вопросам абортов.
Горячева назвала эту инициативу «вредной». По словам парламентария, учебная программа студентов-медиков уже является чрезмерно насыщенной, и добавление дисциплин, не связанных с профильной подготовкой, нецелесообразно. Она подчеркнула, что в своей деятельности врачи должны опираться на профессиональную этику, а не на религиозные установки, особенно учитывая многоконфессиональный состав населения России.
— Сострадание и ответственность перед пациентом у врачей формируются через профессиональную этику, личный пример преподавателей и ежедневную врачебную практику. Этого достаточно, чтобы быть хорошим врачом, — передает слова Горячевой издание «Подъем».
Президент России Владимир Путин 17 ноября 2025 года подписал закон, который обязывает выпускников медицинских вузов проходить отработку по специальности после окончания учебы. Теперь студенты, поступившие на бюджет, обязаны будут заключать договор о целевом обучении.