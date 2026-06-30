В Волгограде провалились аукционы на покупку 126 квартир для переселенцев из аварийных домов

Новые квартиры для жителей аварийных домов планировал купить департамент по жилищной и социальной политике администрации Волгограда. Была размещена документация 15 аукционов. Планировалось приобрести 126 квартир разной площади — начиная от однокомнатных и заканчивая четырехкомнатными. В частности, начальная стоимость одной четырехкомнатной квартиры оценивалась в 9,8 миллиона рублей. Всего на покупку квартир для обитателей аварийных домов было выделено более 260 миллионов рублей.