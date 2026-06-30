Изнуряющий зной или прохлада: каким будет июль-2026 в Воронеже и области?

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Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья

Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.