Донским библиотекам передали книгу о ходе Великой Отечественной войны

«Помимо библиотек, с книгой можно ознакомиться и в электронном формате на сайте живунадону.рф, где уже размещен патриотический сборник о Великой Отечественной войне, казаках и пограничниках. Уверен, что книга будет востребована в библиотеках для тех, кто интересуется историей нашего Донского края», — отметил председатель комитета по молодежной политике региона Олег Отроков.