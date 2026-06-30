Донским библиотекам передали книгу о ходе Великой Отечественной войны

Книгу «Черные дни оккупации», посвященную периоду немецко-фашистской оккупации Ростовской области во время Великой Отечественной войны, передали библиотекам в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Сохранение исторической памяти отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Данный сборник выпущен правительством Ростовской области совместно с региональным управлением ФСБ и Южным научным центром Российской академии наук. Книга включает рассекреченные в конце 2025 года материалы о ходе Великой Отечественной войны.
«Помимо библиотек, с книгой можно ознакомиться и в электронном формате на сайте живунадону.рф, где уже размещен патриотический сборник о Великой Отечественной войне, казаках и пограничниках. Уверен, что книга будет востребована в библиотеках для тех, кто интересуется историей нашего Донского края», — отметил председатель комитета по молодежной политике региона Олег Отроков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.