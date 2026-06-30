Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Художник Константин Худяков будет похоронен 2 июля на Троекуровском кладбище

Художник Константин Худяков умер 27 июня в возрасте 81 года.

Источник: Комсомольская правда

Российского художника Константина Худякова похоронят 2 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в окружении мастера.

Захоронение пройдет после отпевания. В тот же день состоится церемония прощания в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

«Константина Худякова похоронят на Троекуровском кладбище. Захоронение пройдет 2 июля, после отпевания», — сказал собеседник агентства.

Худяков умер утром 27 июня в возрасте 81 года. Его дочь Александра Худякова ранее сообщила, что причиной смерти стал рак легких.

Константин Худяков был президентом Творческого союза художников России и вице-президентом Российской академии художеств. Он также был заслуженным художником РФ.

Немногим ранее KP.RU писал, что Худяков больше года боролся с раком легких. Мастер стоял у истоков отечественного digital art и одним из первых в России начал использовать компьютерные технологии и 3D-прототипирование. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина и Русском музее.