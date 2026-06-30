Художник Константин Худяков будет похоронен 2 июля на Троекуровском кладбище

Немногим ранее KP.RU писал, что Худяков больше года боролся с раком легких. Мастер стоял у истоков отечественного digital art и одним из первых в России начал использовать компьютерные технологии и 3D-прототипирование. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина и Русском музее.