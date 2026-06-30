Художник Константин Худяков будет похоронен 2 июля на Троекуровском кладбище

Российского художника Константина Худякова похоронят 2 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в окружении мастера.
Захоронение пройдет после отпевания. В тот же день состоится церемония прощания в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
«Константина Худякова похоронят на Троекуровском кладбище. Захоронение пройдет 2 июля, после отпевания», — сказал собеседник агентства.
Худяков умер утром 27 июня в возрасте 81 года. Его дочь Александра Худякова ранее сообщила, что причиной смерти стал рак легких.
Константин Худяков был президентом Творческого союза художников России и вице-президентом Российской академии художеств. Он также был заслуженным художником РФ.
Немногим ранее KP.RU писал, что Худяков больше года боролся с раком легких. Мастер стоял у истоков отечественного digital art и одним из первых в России начал использовать компьютерные технологии и 3D-прототипирование. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина и Русском музее.