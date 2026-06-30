Экс-министра обороны Иванова похоронили на Троекуровском кладбище рядом с сыном

Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Он был одним из наиболее близких и давних соратников Путина. С 2001 по 2007 год возглавлял Министерство обороны, с 2005 года совмещая эту должность с обязанностями заместителя председателя правительства. Сам Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Сергея Иванова. Биография и личная жизнь государственного деятеля — в материале «Вечерней Москвы».