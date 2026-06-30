ИИ на вооружении историков: РИО и Минобрнауки готовят новые правила для университетов

Он отметил, что развитие высшего исторического образования и повышение качества преподавания курса «История России» на неисторических направлениях остаются ключевыми приоритетами. На недавнем форуме преподавателей в Тюмени эксперты пришли к выводу, что владение инструментами на базе ИИ уже стало частью базовых навыков историка-исследователя. Вслед за развитием методологии науки должно меняться и образование.