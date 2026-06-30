Как развивается рынок частной медицины в России

[01:30] Как развивается платная медицина.
[05:35] Какую выручку дает ДМС.
[15:00] Риски отрасли.
[17:35] «Мать и дитя»: дивиденды и рост за счет M&A.
[30:08] Проблемы отчетности и дивидендов ЕМС.
Отрасль коммерческой медицины находится в сильной фазе роста: речь не только о краткосрочном циклическом подъеме, а о долгосрочном структурном тренде. За четыре года общий рынок медуслуг в России вырос на 50%, и коммерческий сегмент растет значительно быстрее государственного, рассказала аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Олеся Варламова в эфире Радио РБК.
Медицинские услуги дорожают, как и все остальное, но спрос остается стабильным, соглашается старший аналитик SberCIB Investment Research София Кирсанова. При этом недостаток сотрудников в сферах фармацевтики и медицины является одним из самых высоких. Большой спрос на специалистов повышает цены на их услуги, что во многом объясняется ростом рынка частной медицины. В дальнейшем в SberCIB также ожидают роста сектора выше инфляции — примерно на 7% год к году.
Главным риском отрасли остаются кадры. В России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко в феврале 2025 года. Борьба за специалистов идет не только между платными клиниками, но и между коммерцией и госсектором. Вследствие стабильности государственных учреждений врачи зачастую переходят в них из частных организаций, резюмировала Олеся Варламова.