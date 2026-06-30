Как развивается рынок частной медицины в России

Медицинские услуги дорожают, как и все остальное, но спрос остается стабильным, соглашается старший аналитик SberCIB Investment Research София Кирсанова. При этом недостаток сотрудников в сферах фармацевтики и медицины является одним из самых высоких. Большой спрос на специалистов повышает цены на их услуги, что во многом объясняется ростом рынка частной медицины. В дальнейшем в SberCIB также ожидают роста сектора выше инфляции — примерно на 7% год к году.