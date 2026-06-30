Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как развивается рынок частной медицины в России

Что происходит на рынке платных медицинских услуг? В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Андрей Ванин и гости студии обсудили положение отрасли и наиболее сильных публичных игроков этого сектора.

Источник: РБК

[01:30] Как развивается платная медицина.

[05:35] Какую выручку дает ДМС.

[15:00] Риски отрасли.

[17:35] «Мать и дитя»: дивиденды и рост за счет M&A.

[30:08] Проблемы отчетности и дивидендов ЕМС.

Отрасль коммерческой медицины находится в сильной фазе роста: речь не только о краткосрочном циклическом подъеме, а о долгосрочном структурном тренде. За четыре года общий рынок медуслуг в России вырос на 50%, и коммерческий сегмент растет значительно быстрее государственного, рассказала аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Олеся Варламова в эфире Радио РБК.

Медицинские услуги дорожают, как и все остальное, но спрос остается стабильным, соглашается старший аналитик SberCIB Investment Research София Кирсанова. При этом недостаток сотрудников в сферах фармацевтики и медицины является одним из самых высоких. Большой спрос на специалистов повышает цены на их услуги, что во многом объясняется ростом рынка частной медицины. В дальнейшем в SberCIB также ожидают роста сектора выше инфляции — примерно на 7% год к году.

Главным риском отрасли остаются кадры. В России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко в феврале 2025 года. Борьба за специалистов идет не только между платными клиниками, но и между коммерцией и госсектором. Вследствие стабильности государственных учреждений врачи зачастую переходят в них из частных организаций, резюмировала Олеся Варламова.