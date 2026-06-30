Лизинг вместо депозитов: почему инвесторы меняют стратегию

Как прошел год для лизинговых компаний и на чем основывается оптимизм некоторых участников отрасли относительно рынка долговых облигаций? Лизинг становится популярным и востребованным за счет своего прозрачного подхода, где это не просто инвестиция, а инвестиция в покупку определенного вида имущества. О ситуации на рынке — в интервью с первым заместителем генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антоном Сапожковым.
— Постепенное снижение ключевой ставки способствует оживлению долгового рынка. На фоне снижения ставок по депозитам инвесторы все больше обращают внимание на долговые ценные бумаги как на инструмент сохранения и приумножения капитала. Как вы оцениваете ситуацию изнутри?
— На фоне снижения ставок по депозитам, как показала наша текущая конъюнктура рынка, и в сложной долговой ситуации управления фондовым рынком инвесторы внимательно смотрят на иные сегменты, которые показывают наибольшую устойчивость. Лизинг зарекомендовал себя как наиболее доверительный сегмент в рамках того, что инвестор не просто вкладывает деньги, а вкладывает их, покупая имущество, которое покупает лизинговая компания и потом передает в лизинг. Мы, как универсальная лизинговая компания, внимательно смотрим на свои сегменты отрасли и максимально диверсифицируем их, чтобы наши клиенты и инвесторы, наблюдая за нашими действиями, были максимально спокойны. Диверсификация риска — это ключевое, что мы делаем в текущих реалиях. Раскладывая все по полочкам и показывая, какие сегменты чувствуют себя чуть лучше или чуть хуже и дают максимальную отдачу, мы видим, что этот путь приводит нас к результатам наибольшей финансовой устойчивости. Поэтому ключевая история последнего полугода на рынке корпоративных бондов, невзирая на объем облигаций, который находится в обращении и постоянно растет, приводит нас к тому, что лизинг становится популярным. И востребованным именно за счет своего прозрачного подхода, где это не просто инвестиция, а инвестиция в покупку определенного вида имущества.
— На ваш взгляд, этот интерес инвесторов к долговому рынку — это долгосрочный тренд?
— Я думаю, да, потому что, к великому счастью, лизинговое сообщество, которое составляет уже более 2,5% ВВП российского рынка, стабильно. И инструмент, а лизинг — это все-таки в первую очередь финансовый инструмент, позволяет с оптимизмом решать огромное количество задач. А задачи — это именно финансирование, развитие того или иного сегмента. Например, все говорят, что у нас есть некое замедление, но оно есть не во всех сегментах. Медицина продолжает системно расти. Пищевая промышленность — тоже.
— Эмитенты из каких отраслей, на ваш взгляд, сейчас наиболее надежны?
— На фоне постоянных изменений в конъюнктуре рынок стал взрослеть. На мой взгляд, это очень важная составляющая. И ставка компаний, которые сейчас показывают предсказуемую выручку, имеют большую, широкую клиентскую базу или давно работают на рынке, — это в первую очередь залог успеха. Он отражается в том рейтинге, который дают все рейтинговые агентства. То есть стабильность, которую показывает «Балтийский лизинг» как эмитент, имеющий собственный капитал и огромное количество размещений. Мы же здесь тоже делаем большую диверсификацию. Использование только инструмента банковского фондирования не позволяет иметь диверсификацию. Поэтому, когда мы идем в рынок и показываем возможность привлечения бондов, это та самая важная составляющая развития. И нашей компании в том числе.
— На ваш взгляд, что-то может охладить интерес инвесторов к такому инструменту, как облигации?
— Наблюдаемая сегодня корректировка в части доходности — это логичное следствие той базы, которая была ранее набрана. Доходность по облигациям снижается одновременно со снижением доходности по другим финансовым инструментам, но все равно остается выше, местами даже на порядок. При этом возможности для заработка на долговом рынке гораздо шире, чем в случае депозитов. Инвесторы могут не только получать выгоду благодаря купонам, но и зарабатывать на переоценке портфеля. И, как показывает практика, именно сегодня многие инвесторы предпочитают вкладываться в активы, которые создают реальную ценность для экономики и не подвержены амортизации. И лизинг становится надежным способом инвестиций. Как будто бы все то, что необходимо. Нужно смотреть на реалии. И не только ключевая ставка, а скорее все-таки трансформация всего рынка, трансформация всего подхода, отказ от всего старого, переход на все новое — это то, что позволяет сейчас системно смотреть уверенно вперед. Поэтому надо работать с клиентом, нужно системно идти в клиента, нужно менять себя, менять подход, и тогда все будет хорошо.