Лизинг вместо депозитов: почему инвесторы меняют стратегию

— На фоне снижения ставок по депозитам, как показала наша текущая конъюнктура рынка, и в сложной долговой ситуации управления фондовым рынком инвесторы внимательно смотрят на иные сегменты, которые показывают наибольшую устойчивость. Лизинг зарекомендовал себя как наиболее доверительный сегмент в рамках того, что инвестор не просто вкладывает деньги, а вкладывает их, покупая имущество, которое покупает лизинговая компания и потом передает в лизинг. Мы, как универсальная лизинговая компания, внимательно смотрим на свои сегменты отрасли и максимально диверсифицируем их, чтобы наши клиенты и инвесторы, наблюдая за нашими действиями, были максимально спокойны. Диверсификация риска — это ключевое, что мы делаем в текущих реалиях. Раскладывая все по полочкам и показывая, какие сегменты чувствуют себя чуть лучше или чуть хуже и дают максимальную отдачу, мы видим, что этот путь приводит нас к результатам наибольшей финансовой устойчивости. Поэтому ключевая история последнего полугода на рынке корпоративных бондов, невзирая на объем облигаций, который находится в обращении и постоянно растет, приводит нас к тому, что лизинг становится популярным. И востребованным именно за счет своего прозрачного подхода, где это не просто инвестиция, а инвестиция в покупку определенного вида имущества.