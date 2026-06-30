Компания-производитель БПЛА купила киевскую квартиру Лебедева на аукционе

Квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве купила украинская компания по производству дронов «Генерал Черешня» на аукционе. Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что на продажу выставили две квартиры, которые расположены в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы.
Стартовая цена квартиры площадью 138 квадратных метров составляла около 236 тысяч долларов. В то время как представители компании-производителя дронов предложили за жилье 301 тысячу. Однако аукцион по продаже второй квартиры дизайнера не смог состояться из-за отсутствия участников.
Ранее сайт KP.RU писал, что сам Лебедев в Telegram-канале прокомментировал изъятие своих квартир в Киеве. Блогер выложил фото одной из них и признался, что ему жаль потерянную киевскую недвижимость.