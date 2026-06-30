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Компания-производитель БПЛА купила киевскую квартиру Лебедева на аукционе

Дизайнер Лебедев лишился одной из своих квартир в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве купила украинская компания по производству дронов «Генерал Черешня» на аукционе. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что на продажу выставили две квартиры, которые расположены в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы.

Стартовая цена квартиры площадью 138 квадратных метров составляла около 236 тысяч долларов. В то время как представители компании-производителя дронов предложили за жилье 301 тысячу. Однако аукцион по продаже второй квартиры дизайнера не смог состояться из-за отсутствия участников.

Ранее сайт KP.RU писал, что сам Лебедев в Telegram-канале прокомментировал изъятие своих квартир в Киеве. Блогер выложил фото одной из них и признался, что ему жаль потерянную киевскую недвижимость.

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