34 хоккеиста начнут подготовку к сезону-2026/27 в составе воронежского «Бурана»

С первых дней под руководством нового главного тренера Юрия Наваренко будут работать 34 хоккеиста — четыре вратаря, 12 защитников и 18 нападающих. При этом сразу у семи парней подписаны пробные контракты. То есть по итогам предсезонки их или оставят в клубе (с ними подпишут постоянные соглашения), или они покинут расположение «Бурана».