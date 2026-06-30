Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

34 хоккеиста начнут подготовку к сезону-2026/27 в составе воронежского «Бурана»

Предсезонка стартует 18 июля на «Платинум Арене».

Источник: Комсомольская правда

15 июля хоккеисты и тренеры «Бурана» соберутся в Воронеже для подготовки к сезону-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

16 и 17 июля парней ждет традиционное углубленное медицинское обследование. А уже с 18 июля «Буран» начнет тренироваться на «Платинум Арене».

С первых дней под руководством нового главного тренера Юрия Наваренко будут работать 34 хоккеиста — четыре вратаря, 12 защитников и 18 нападающих. При этом сразу у семи парней подписаны пробные контракты. То есть по итогам предсезонки их или оставят в клубе (с ними подпишут постоянные соглашения), или они покинут расположение «Бурана».

Напомним, что минувший сезон стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше