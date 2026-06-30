В Новосибирской области благоустроят 26 территорий в 2027 году

Например, в 2027 году в Новосибирске планируют благоустроить сразу три сквера: Героев Отечества, «Нарымский» и расположенный по улице Демакова. А в Тогучине появится «Площадь народных гуляний». В Татарске благоустроят пешеходную зону по улице Пограничной, в поселке Маслянино — «Центральный парк», а в поселке Коченево проведут реновацию мемориала «Родина Мать».