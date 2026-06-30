В Новосибирской области благоустроят 26 территорий в 2027 году

Жители Новосибирской области проголосовали за благоустройство 26 общественных территорий. Эти пространства будут приведены в порядок в 2027 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Уточним, что всероссийское голосование за объекты благоустройства длилось с 21 апреля по 12 июня. Участие в нем приняли 185,5 тысячи жителей Новосибирской области, уточнил заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Эдуард Щербаков.
Например, в 2027 году в Новосибирске планируют благоустроить сразу три сквера: Героев Отечества, «Нарымский» и расположенный по улице Демакова. А в Тогучине появится «Площадь народных гуляний». В Татарске благоустроят пешеходную зону по улице Пограничной, в поселке Маслянино — «Центральный парк», а в поселке Коченево проведут реновацию мемориала «Родина Мать».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.