«Заедать» стресс сладким — не лучшая идея: чем это грозит

Привычка бороться с нервным напряжением с помощью еды может закрепить неправильное пищевое поведение. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Врач пояснил, что сладости или продукты с усилителями вкуса дают лишь быстрое, но недолгое ощущение радости. Из-за этого у человека возникает желание есть их всё больше и чаще. Специалист рекомендовал отказаться от такой стратегии, чтобы не увеличивать объемы потребляемой пищи.
В качестве полезной альтернативы доктор Вялов предложил использовать технику «Стоп-пауза». Она помогает прервать мгновенное желание перекусить и снижает автоматическую реакцию на стресс. Этот метод позволяет сделать паузу, осознать истинную причину голода и переключиться на другой ритуал, который поднимет настроение без риска переедания.
Между тем эндокринолог Мария Соловьева добавила, что чрезмерное увлечение сладким увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. Она подчеркнула, что здесь неважно, используется сахар, мед или фруктоза, — значение имеет только общее количество и частота употребления этих продуктов в течение дня.