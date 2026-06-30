«Заедать» стресс сладким — не лучшая идея: чем это грозит

Врач пояснил, что сладости или продукты с усилителями вкуса дают лишь быстрое, но недолгое ощущение радости. Из-за этого у человека возникает желание есть их всё больше и чаще. Специалист рекомендовал отказаться от такой стратегии, чтобы не увеличивать объемы потребляемой пищи.