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От Бильбао до Берлина: где в Европе было жарче всего в июне

Аномальная июньская жара побила температурные рекорды в Берлине, Вене и ряде стран Европы. Где и насколько прогрелся воздух — в инфографике РБК.

Источник: РБК

Три рекорда в Восточной Европе.

Июньская жара установила новый температурный рекорд в Венгрии: 29 июня в городе Асод неподалеку от столицы Будапешта было зафиксировано 41,8°C, сообщили в венгерской национальной метеорологической службе. Предыдущий максимум составлял 38,4 °C и держался с 2022 года.

Абсолютный рекорд также, возможно, был обновлен в Чехии: 28 июня в поселке Доксаны на северо-западе страны температура достигла 41,9°C. В Чешском гидрометеорологическом институте подчеркнули, что этот показатель еще требует переподтверждения.

Самая высокая температура за всю историю наблюдений была предварительно установлена 28 июня и в Польше — столбик термометра, по первоначальным оценкам польского института метеорологии и водного хозяйства, поднялся до 40,5°C в городе Слубице на границе с Германией. Предыдущий официальный рекорд — 39,5°C — был зафиксирован в том же городе в 1994 году.

Аномальные максимумы в Западной Европе.

В Германии установлен новый исторический температурный максимум, но его окончательное значение пока неизвестно. Предварительный рекорд — 41,7°C в Кошене (земля Бранденбург) 28 июня. При этом 27 июня в Меккерн-Древице (земля Саксония-Анхальт) метеостанция показала 41,5°C, однако позже в немецкой метеорологической службе уточнили на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что температура там была выше — 41,8°C.

Температурный рекорд за всю историю наблюдений был зафиксирован и в Берлине, где 27 июня столбик термометра поднялся до 39,9°C. Предыдущий максимум для немецкой столицы составлял 38,9°C — так жарко там было 7 августа 2015 года.

В Вене был установлен июньский рекорд максимальной температуры — 28 июня столбик термометра в столице Австрии достиг 40 . Днем ранее, 27 июня, рекорд максимальной температуры за июнь был побит в Базеле на севере Швейцарии — 39 .

27 июня абсолютный температурный рекорд зафиксировали сразу в двух местах в Дании — 37  было в Эдуме к северу от Орхуса и в Белринге возле аэропорта Оденсе. По данным датского метеорологического института, этот день стал самым жарким в стране с начала наблюдений за погодой в 1874 году.

В Нидерландах 26 июня температура достигла максимального за этот месяц показателя в 39,4°C в деревне Элл в юго-восточной провинции Лимбург. В тот же день в Великобритании обнаружили самую высокую температуру в июне — 37,7 °C в деревне Лингвуд в графстве Норфолк на востоке Англии.

Самые жаркие дни во Франции и Испании.

24 июня оказался самым жарким днем во Франции за всю историю наблюдений, выяснили в метеорологической службе республики Météo-France. В этот день 43,8°C было зафиксировано в коммуне Паллюо (департамент Вандея, регион Пеи-де-ла-Луар). 23 июня еще жарче было в коммуне Писос (департамент Ланды, регион Новая Аквитания) — 44,3°C.

Самые жаркие июньские дни по меньшей мере с 1950 года пережила Испания. По данным испанского метеорологического агентства, 22 и 23 июня стали пиковыми: на юге страны, в Андалусии, температура достигла 45,1 °C — в Андухаре (провинция Хаэн) и Монторо (провинция Кордова) соответственно. А 24 июня рекордный для этого месяца максимум зафиксировали в Бильбао на севере Испании — 42,7 °C.

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