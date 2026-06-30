От Бильбао до Берлина: где в Европе было жарче всего в июне

В Германии установлен новый исторический температурный максимум, но его окончательное значение пока неизвестно. Предварительный рекорд — 41,7°C в Кошене (земля Бранденбург) 28 июня. При этом 27 июня в Меккерн-Древице (земля Саксония-Анхальт) метеостанция показала 41,5°C, однако позже в немецкой метеорологической службе уточнили на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что температура там была выше — 41,8°C.