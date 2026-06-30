СМИ: Страны Европы молятся, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы

Foreign Policy отмечает, что направление предстоящего саммита во многом будет определяться лидерами США и Турции, Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп любит привлекать внимание, тогда как Эрдоган намерен использовать саммит для достижения выгодной сделки с Вашингтоном и демонстрации важности Турции в альянсе.