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СМИ: Страны Европы молятся, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы

Европейские страны надеются, что саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре пройдет скучно, и там не произойдут какие-либо сюрпризы на фоне отношений НАТО с текущей администрацией Соединенных Штатов. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Европейские страны надеются, что саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре пройдет скучно, и там не произойдут какие-либо сюрпризы на фоне отношений НАТО с текущей администрацией Соединенных Штатов. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

По информации издания, сейчас между Штатами и Европой появилось некое новое равновесие, в рамках которого альянс стал простым партнерством, которое основано на выгоде.

— Скучный саммит НАТО — это именно то, на что надеются европейцы и о чем они молятся, говорится в материале.

Foreign Policy отмечает, что направление предстоящего саммита во многом будет определяться лидерами США и Турции, Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп любит привлекать внимание, тогда как Эрдоган намерен использовать саммит для достижения выгодной сделки с Вашингтоном и демонстрации важности Турции в альянсе.

Также СМИ писали, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 7−8 июля в турецкой Анкаре, вероятно, обсудят планы объединения по поводу конфликта с Россией.

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