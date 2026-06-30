Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс»

Американский баскетболист, лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» после окончания контракта. Об этом сообщил каналу ESPN агент спортсмена Рич Пол.

Американский баскетболист, лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» после окончания контракта. Об этом сообщил каналу ESPN агент спортсмена Рич Пол.

Леброн Джеймс продолжит карьеру в сезоне 2026/27 в другом клубе НБА, уточнил Рич Пол. По его словам, баскетболист уже сообщил «Лос-Анджелес Лейкерс» о решении. По информации источников ESPN, «Голден Стэйт Уорриорз» попытается подписать контракт со спортсменом уже 30 июня.

41-летний Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА. Он присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26. Ранее он представлял «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». В составе сборной США трижды становился победителем Олимпийских игр.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше