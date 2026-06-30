Американский баскетболист, лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» после окончания контракта. Об этом сообщил каналу ESPN агент спортсмена Рич Пол.
Леброн Джеймс продолжит карьеру в сезоне 2026/27 в другом клубе НБА, уточнил Рич Пол. По его словам, баскетболист уже сообщил «Лос-Анджелес Лейкерс» о решении. По информации источников ESPN, «Голден Стэйт Уорриорз» попытается подписать контракт со спортсменом уже 30 июня.
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