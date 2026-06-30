Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин включил Симоньян в совет по развитию креативных индустрий

Мишустин включил Симоньян и Эрнста в совет развития креативных индустрий.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и художественного руководителя Театра на Бронной и сцены «Мельников» Константина Богомолова в состав координационного совета по вопросам развития креативных индустрий.

Соответствущее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в состав Координационного совета по вопросам развития креативных (творческих) индустрий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2026 года № 805-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, № 16, статья 2099), следующие изменения: a) включить в состав Координационного совета следующих лиц», — говорится в документе.

В состав включены Симоньян, Эрнст и Богомолов.

Кроме того, в состав вошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный продюсер общества с ограниченной ответственностью «1−2−3 Продакшн» Андрей Михалков (по согласованию).

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше