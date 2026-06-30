Мишустин включил Симоньян в совет по развитию креативных индустрий

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и художественного руководителя Театра на Бронной и сцены «Мельников» Константина Богомолова в состав координационного совета по вопросам развития креативных индустрий.
Соответствущее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Внести в состав Координационного совета по вопросам развития креативных (творческих) индустрий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2026 года № 805-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, № 16, статья 2099), следующие изменения: a) включить в состав Координационного совета следующих лиц», — говорится в документе.
В состав включены Симоньян, Эрнст и Богомолов.
Кроме того, в состав вошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный продюсер общества с ограниченной ответственностью «1−2−3 Продакшн» Андрей Михалков (по согласованию).