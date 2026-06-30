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Кофейню «Патрики» на Набережной Волгограда выставили на продажу за 8,5 млн

Объект общепита располагается в историческом здании.

В Волгограде выставили на продажу кофейню «Патрики» в историческом доме на улице Маршала Чуйкова. Помещение площадью 45,8 кв. метра оценили в 8,5 млн рублей. Объект расположен на первом этаже дома № 21 в Центральном районе города, — об этом сообщает продавец, который разместил объявление о торгах на популярном сайте продажи недвижимости.

Кофейня продолжает работать во время продажи. Помещение продают через аукцион. У объекта есть отдельный вход с улицы, дизайнерская отделка, центральное отопление и электрическая мощность 15 кВт. Помещение подходит для общепита и других форматов бизнеса.

Дом, где находится кофейня, построен в 1957 году и входит в ансамбль Набережной имени 62-й Армии. В объявлении указано, что объект расположен на первой линии у Волги и имеет высокий пешеходный поток. И на самом деле историческое здание долгое время вмещало в себя объект общепита.

«Продажа осуществляется строго через формат открытых торгов на повышение цены», — говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что на торги выставили общежитие по цене квартиры.