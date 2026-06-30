Кофейню «Патрики» на Набережной Волгограда выставили на продажу за 8,5 млн

Дом, где находится кофейня, построен в 1957 году и входит в ансамбль Набережной имени 62-й Армии. В объявлении указано, что объект расположен на первой линии у Волги и имеет высокий пешеходный поток. И на самом деле историческое здание долгое время вмещало в себя объект общепита.