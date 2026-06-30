Более 650 жителей Пензенской области проходят бесплатное обучение

Центры занятости Пензенской области в этом году направили на профессиональное обучение по нацпроекту «Кадры» 656 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Уже 36 жителей успешно завершили образовательные программы. Среди освоенных специальностей — машинист котлов, специалист по организации производства продукции растениеводства, животновод, зоотехник, монтер пути и оператор станков с программным управлением.
Подать заявку на участие в программе жители региона могут через Единую цифровую платформу «Работа России», где доступен выбор образовательной организации и направления подготовки. При необходимости консультационную поддержку оказывают специалисты регионального кадрового центра «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.