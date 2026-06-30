Почти 70 км региональных дорог опорной сети обновили в Подмосковье

Так, на Егорьевском и Старосимферопольском шоссе отремонтировали по три участка протяженностью более 10 км и более 9 км соответственно. В настоящее время работы ведутся еще на нескольких объектах в Долгопрудном, Коломне и Серебряных Прудах.