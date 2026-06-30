Почти 70 км региональных дорог опорной сети обновили в Подмосковье

Ремонт 67 км участков региональных дорог опорной сети Московской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Опорная сеть — это транспортный каркас региона: по этим дорогам проходит основной объем перевозок пассажиров и грузов. Поэтому приведение ее участков в нормативное состояние — одна из ключевых задач. Специалисты Мосавтодора завершили укладку порядка 67 километров на 20 участках дорог в 15 округах, обеспечив проезд автомобилистов к объектам инфраструктуры и населенным пунктам», — цитирует пресс-служба главу областного минтранса Марата Сибатулина.
Так, на Егорьевском и Старосимферопольском шоссе отремонтировали по три участка протяженностью более 10 км и более 9 км соответственно. В настоящее время работы ведутся еще на нескольких объектах в Долгопрудном, Коломне и Серебряных Прудах.
По словам министра, всего в этом сезоне отремонтируют более 50 участков региональных дорог, которые входят в опорную сеть Московской области. Их общая протяженность превышает 220 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.