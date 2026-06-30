Российские «Герани» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожской области

ВС РФ обесточили объекты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ.
«Операторы БПЛА “Герань-2 Сикер” и “Герань-4 Сикер” нанесли удары по опорам ЛЭП 154 кВ в районе города Запорожье. В результате были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», — сказано в тексте оборонного ведомства.
Ранее Life.ru писал, что российская бригада войск беспилотных систем «Варяг» сбила высотные ударные дроны ВСУ над трассой Р-280 «Новороссия». Меры были направлены на предотвращение проникновения ударных БПЛА вглубь нашей территории, отметили в МО РФ.
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