Врач раскрыла пять ключевых принципов борьбы с ожирением печени

Неалкогольная жировая болезнь печени все чаще выявляется даже у людей без лишнего веса. Как рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика Г. И. Сторожакова ИКМ Пироговского университета Анна Тихомирова, развитие заболевания связано не только с питанием, но и с образом жизни в целом. Об этом пишет mk.ru.
По словам специалиста, кортизол подавляет сигналы инсулина, способствует инсулинорезистентности. Это усиливает накопление жира в печени.
Ключевую роль в развитии «скрытой» формы болезни играют гиподинамия, избыток быстрых углеводов, нарушения режима питания, сбои микрофлоры кишечника и хронический стресс. Все эти факторы постепенно нарушают обмен веществ и приводят к накоплению жира в клетках печени даже у внешне здоровых людей.
Врачи подчеркнули, что на ранней стадии заболевание полностью обратимо, если вовремя изменить привычки. Основой профилактики становится регулярная физическая активность, снижение сахара в рационе, нормализация режима питания, достаточное количество клетчатки и работа со стрессом.
Напомним, более 1 миллиарда человек в мире уже живут с ожирением, а к 2035 году, по прогнозам, лишний вес может быть у половины населения Земли. В России официально зарегистрировано около 36 миллионов человек с этим диагнозом.