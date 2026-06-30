Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач раскрыла пять ключевых принципов борьбы с ожирением печени

Врач Тихомирова перечислила способы профилактики ожирения печени.

Источник: Комсомольская правда

Неалкогольная жировая болезнь печени все чаще выявляется даже у людей без лишнего веса. Как рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика Г. И. Сторожакова ИКМ Пироговского университета Анна Тихомирова, развитие заболевания связано не только с питанием, но и с образом жизни в целом. Об этом пишет mk.ru.

По словам специалиста, кортизол подавляет сигналы инсулина, способствует инсулинорезистентности. Это усиливает накопление жира в печени.

Ключевую роль в развитии «скрытой» формы болезни играют гиподинамия, избыток быстрых углеводов, нарушения режима питания, сбои микрофлоры кишечника и хронический стресс. Все эти факторы постепенно нарушают обмен веществ и приводят к накоплению жира в клетках печени даже у внешне здоровых людей.

Врачи подчеркнули, что на ранней стадии заболевание полностью обратимо, если вовремя изменить привычки. Основой профилактики становится регулярная физическая активность, снижение сахара в рационе, нормализация режима питания, достаточное количество клетчатки и работа со стрессом.

Напомним, более 1 миллиарда человек в мире уже живут с ожирением, а к 2035 году, по прогнозам, лишний вес может быть у половины населения Земли. В России официально зарегистрировано около 36 миллионов человек с этим диагнозом.