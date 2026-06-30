Суд арестовал имущество экс-главы Mind Money по делу о хищении ₽7 млрд

Савеловский районный суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ наложил арест на имущество бывшего гендиректора европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко, обвиняемой по делу о хищении более 7 млрд руб. при разблокировке замороженных активов российских телекоммуникационных и энергетических компаний. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился РБК.
Как говорится в судебном акте, 26 июня следователь Следственного управления ФСБ обратился в районный суд с просьбой арестовать счета и имущество Хандошко для возможной конфискации и обеспечения приговора в части гражданских исков, заявленных российскими компаниями, признанными потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Рассмотрев по существу ходатайство следствия, судья Дмитрий Зозуля признал его законным и наложил арест на имущество обвиняемой. Если суд признает Юлию Хандошко виновной в совершении преступления, ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. При вынесении итогового решения судья также рассмотрит исковые требования потерпевших.
РБК направил запрос в ФСБ.
Уголовное дело, расследуемое ФСБ, касается предполагаемых нарушений при разблокировке активов российских инвесторов. Всего по нему проходят пять человек. Первой фигуранткой стала Анастасия Вьюнова, арестованная в апреле. Позднее она признала вину, начала сотрудничать со следствием и была переведена под домашний арест. В конце мая Лефортовский районный суд Москвы заключил под стражу бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина, возглавлявшую зарегистрированную на Кипре компанию Mind Money Юлию Хандошко, а также аналитика компании Алексея Тимофеева. Еще один обвиняемый — Алексей Широков — после признания вины и дачи показаний был помещен под домашний арест.
По версии следствия, обвиняемые, действуя в обход антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, с помощью поддельных документов незаконно обменивали заблокированные американские депозитарные расписки (АДР) на акции российских компаний. По данным ФСБ, для реализации схемы они вступили в сговор с руководством «Инвестиционной палаты» и, используя поддельные документы, обменяли заблокированные американские депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Следствие оценивает причиненный ущерб более чем в 7 млрд руб. Во время обысков у фигурантов, по данным ФСБ, было изъято свыше 100 млн руб.
После возбуждения дела в Mind Money заявляли, что оказывают содействие правоохранительным органам и предоставляют необходимую информацию в рамках действующих процедур, отказавшись комментировать ход расследования. В компании также подчеркивали, что продолжают работу в обычном режиме и исполняют обязательства перед клиентами и партнерами. В начале июня совет директоров назначил новым генеральным директором Нину Гришкявичене.
После введения западных санкций в 2022 году значительная часть активов российских инвесторов оказалась заблокирована в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. В ответ российские власти заморозили активы иностранных инвесторов на счетах типа «С». В этих условиях «Инвестиционная палата» выступала организатором централизованного обмена активами в рамках президентского указа № 844.
О том, как расследование может повлиять на рынок услуг по разблокировке иностранных активов российских инвесторов, — в подписке РБК.