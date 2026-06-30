Суд арестовал имущество экс-главы Mind Money по делу о хищении ₽7 млрд

Уголовное дело, расследуемое ФСБ, касается предполагаемых нарушений при разблокировке активов российских инвесторов. Всего по нему проходят пять человек. Первой фигуранткой стала Анастасия Вьюнова, арестованная в апреле. Позднее она признала вину, начала сотрудничать со следствием и была переведена под домашний арест. В конце мая Лефортовский районный суд Москвы заключил под стражу бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина, возглавлявшую зарегистрированную на Кипре компанию Mind Money Юлию Хандошко, а также аналитика компании Алексея Тимофеева. Еще один обвиняемый — Алексей Широков — после признания вины и дачи показаний был помещен под домашний арест.