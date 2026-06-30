В Калининграде открыли филиал федерального фонда поддержки соотечественников

На вопрос «РГ» о том, как филиал будет взаимодействовать с региональными структурами и ведомствами, уже работающими с соотечественниками, директор агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута ответил, что с представительством будет налажен тесный контакт. «Вопросы у соотечественников, которые обращаются в регион за помощью, очень разные. Фонд имеет большой опыт в решении широкого круга задач. Это серьезный инструмент, который однозначно аккумулирует в себе лучшие практики, которые есть как на региональном, так и на международном уровнях», — подчеркнул руководитель ведомства.