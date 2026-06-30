В Калининграде открыли филиал федерального фонда поддержки соотечественников

Церемония открытия первого в России филиала Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, прошла в самом западном регионе страны. Он позволит защитить русскоязычное население, которое страдает от дискриминации и русофобских настроений преимущественно в странах Прибалтики.
"Прибалтийский регион сегодня является передовиком русофобии. Поэтому борьба за права наших соотечественников, которые там проживают, приобретает особое значение. Выбор площадки для филиала Фонда в Калининградской области неслучаен. Русскоязычное население выдворяют из Латвии, Литвы и Эстонии, мы же предпринимаем ответные действия. Кроме того, самый западный регион России удобен с логистической точки зрения: соотечественникам из Евросоюза удобнее приезжать сюда, чем добираться до Москвы или Санкт-Петербурга, — прокомментировал исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов.
По словам руководителя калининградского филиала Анастасии Туркиной, открытие площадки в Калининградской области вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это логичное продолжение правозащитной деятельности. С другой, оно вызвано гонениями и дискриминацией наших соотечественников, которые часто выливаются в уголовные преследования. Задача площадки — недопущение юридического произвола.
Сам по себе филиал федерального Фонда будет представляет аналог МФЦ, где люди смогут получить квалифицированную помощь по вопросам защиты своих прав за рубежом. Уже набрана команда опытных юристов-международников.
Будет вестись большая аналитическая работа, особенно — по ситуации в Прибалтике. Ведь там у людей отнимают возможность говорить и учиться на родном русском языке, приходить к мемориалам, посвященным советским воинам. Фактически их превращают в изгоев общества и ликвидируют как личность.
На площадке также планируют проводить мастер-классы и обучающие семинары совместно с юристами из других стран по вопросам национального законодательства.
На вопрос «РГ» о том, как филиал будет взаимодействовать с региональными структурами и ведомствами, уже работающими с соотечественниками, директор агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута ответил, что с представительством будет налажен тесный контакт. «Вопросы у соотечественников, которые обращаются в регион за помощью, очень разные. Фонд имеет большой опыт в решении широкого круга задач. Это серьезный инструмент, который однозначно аккумулирует в себе лучшие практики, которые есть как на региональном, так и на международном уровнях», — подчеркнул руководитель ведомства.
Калининградский филиал открыли на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Соответствующее соглашение ранее подписали исполнительный директор Фонда Александр Удальцов и ректор университета Максим Демин.
На круглом столе обсудили проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники, проживающие в Прибалтике. Фото: Пресс-служба БФУ имени И. Канта.
Ко дню открытия новой правозащитной площадки приурочили круглый стол на тему: «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», который прошел в вузе. В дискуссии приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных организаций и эксперты-международники.
Справка «РГ».
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, был учрежден 25 мая 2011 года по указу президента страны. В этом году он отмечает свое 15-летие. За эти годы была создана сеть из 53 центров правовой помощи в 30 странах мира. Только за 2025 год работающие в них юристы провели 18 тысяч бесплатных консультаций. Сейчас Фонд оказывает адвокатскую поддержку по 43 судебным процессам за рубежом.