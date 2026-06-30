В Республике Башкортостан открыли 2 кадровых центра

Новые модульные кадровые центры «Работа России» открыли в Иглинском и Аургазинском районах Республики Башкортостан, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Современные центры пришли на смену традиционным отделам трудоустройства. Там предлагается совершенно иной уровень сервиса. Центры помогут повысить качество услуг, которые оказывают карьерные консультанты соискателям на этапе подбора подходящих вакансий.
«Сегодня в Башкортостане работают уже 55 обновленных центров занятости, где люди могут получить полную консультацию и сопровождение при трудоустройстве. Очень важно, что для жителей создали комфортные условия приема, а на местах их встречают компетентные специалисты», — отметил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.