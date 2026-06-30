В Новосибирской области для участников СВО создали сервис заказа такси

Сервис подачи заявок на бесплатное специализированное такси для участников СВО в Новосибирской области внедрили в мессенджере «Макс», сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Подобные цифровые инструменты развивают в соответствии с нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Транспортное сопровождение маломобильных ветеранов СВО — одно из ключевых направлений службы сопровождения, созданной в регионе по инициативе участника программы «Герои НовоСибири» Сергея Власенко. Проект объединил все направления поддержки военнослужащих в формате одного окна. Подать запрос на услуги, в том числе заказать такси, можно через специальный чат-бот «Поддержка для СВОих НСО» в «Макс». Оформление заявки занимает несколько минут.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.