В Новосибирской области для участников СВО создали сервис заказа такси

Транспортное сопровождение маломобильных ветеранов СВО — одно из ключевых направлений службы сопровождения, созданной в регионе по инициативе участника программы «Герои НовоСибири» Сергея Власенко. Проект объединил все направления поддержки военнослужащих в формате одного окна. Подать запрос на услуги, в том числе заказать такси, можно через специальный чат-бот «Поддержка для СВОих НСО» в «Макс». Оформление заявки занимает несколько минут.