В Минусинске Красноярского края расселят еще пять аварийных домов

В одном из микрорайонов Минусинска в 2019—2020 годах большое количество осадков привело к резкому подъему уровня грунтовых вод. Из-за этого подполья жилых домов частного сектора оказались подтоплены. Со временем в зданиях стал разрушаться фундамент и несущие стены. Для решения проблемы за семь лет из подтопленного района расселили 121 дом. В ближайшее время благоустроенные квартиры получат еще 9 жителей города.