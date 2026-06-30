В Минусинске Красноярского края расселят еще пять аварийных домов

Аварийные дома общей площадью около 250 кв. м расселят в Минусинске Красноярского края до конца 2026 года. Переселение проведут при поддержке краевой программы и нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
В одном из микрорайонов Минусинска в 2019—2020 годах большое количество осадков привело к резкому подъему уровня грунтовых вод. Из-за этого подполья жилых домов частного сектора оказались подтоплены. Со временем в зданиях стал разрушаться фундамент и несущие стены. Для решения проблемы за семь лет из подтопленного района расселили 121 дом. В ближайшее время благоустроенные квартиры получат еще 9 жителей города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.