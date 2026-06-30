Хирург из Краснодара поделился опытом с врачами онкоцентра в Дагестане

Член Российского общества клинической онкологии Борислав Ткаченко из Краснодара провел мастер-класс для врачей республиканского онкологического центра в Махачкале, сообщили в администрации главы Дагестана. Повышение качества медпомощи, в том числе для онкобольных — одна из главных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Для двух пациенток с начальной стадией рака эндометрия медики провели операции по современному протоколу. Вместо удаления всех лимфоузлов хирурги использовали «умную» подсветку ICG — зеленый краситель, который показывает именно те участки, где могут находиться раковые клетки. Подобный метод безопасен, снижает риск осложнений и дает врачам точную картину стадии заболевания.
При поддержке нацпроекта дагестанские онкологи регулярно перенимают опыт лучших специалистов страны. Например, в режиме онлайн с НИИ имени П. А. Герцена проводятся мастер-классы, лекции, обсуждаются сложные случаи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.