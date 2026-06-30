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Суд в США отменил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Верховный суд США признал недействительным очередной указ Трампа.

Верховный суд США признал недействительным указ президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению. Об этом говорится в судебном решении.

Большинство судей признали, что это право гарантируется конституцией США. При этом один из них заявил, что не согласен с трактовкой. Однако он счел указ Трампа недействительным, так как он противоречит федеральному законодательству.

Напомним, что этот указ Трамп подписал после своей инаугурации в январе прошлого года. Он давал указание государственным ведомствам отказывать в предоставлении гражданства рожденным в США детям, если их родители пребывают на территории государства незаконно.

Трамп объяснял подписанный указ тем, что норма о гражданстве по месту рождения первоначально «была предназначена для детей рабов и их защиты».

Ранее сайт KP.RU писал, что администрация президента США потерпела поражение в миграционной политике: суд аннулировал сбор в 100 000 долларов для виз H-1B. Судья признал это требование незаконным.

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