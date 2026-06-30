Суд в США отменил указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Верховный суд США признал недействительным указ президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению. Об этом говорится в судебном решении.
Большинство судей признали, что это право гарантируется конституцией США. При этом один из них заявил, что не согласен с трактовкой. Однако он счел указ Трампа недействительным, так как он противоречит федеральному законодательству.
Напомним, что этот указ Трамп подписал после своей инаугурации в январе прошлого года. Он давал указание государственным ведомствам отказывать в предоставлении гражданства рожденным в США детям, если их родители пребывают на территории государства незаконно.
Трамп объяснял подписанный указ тем, что норма о гражданстве по месту рождения первоначально «была предназначена для детей рабов и их защиты».
Ранее сайт KP.RU писал, что администрация президента США потерпела поражение в миграционной политике: суд аннулировал сбор в 100 000 долларов для виз H-1B. Судья признал это требование незаконным.