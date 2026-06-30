Минтруд РФ в четыре раза сократил список запрещенных для женщин профессий

Минтруд РФ сократил список недоступных для женщин профессий более чем в четыре раза. Об этом во вторник, 30 июня, рассказала первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на форуме «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».
По ее словам, за счет цифровизации многих процессов меняются и условия труда, а сама работа становится безопаснее. Благодаря этому некоторые профессии становятся доступны для представительниц прекрасного пола.
— Теперь у нас женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности, это очень тоже важно у нас, в том числе и для северных территорий, — сказала она.
К примеру, недавно в России вышла на работу первая женщина-машинист грузового локомотива, передает РИА Новости.
Женщины в России все чаще идут работать на заводы и выбирают традиционно мужские профессии, несмотря на стереотипы. «Вечерняя Москва» узнала у независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, с чем связан этот тренд и какие мужские профессии особенно популярны сегодня у женщин.