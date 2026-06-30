Накануне нового футбольного сезона. Что было 60 и 80 лет назад?

Текстильщиков пропущенный гол, похоже, убил морально. Сначала легенда «Трактора» Валерий Погорелов забил два гола. А на 113-й минуте Александр Апшев реализовал пенальти и обеспечил волгоградцам победу с крупным счетом. 8000 зрителей были очень довольны. Примечательно, что Апшев — легенда совсем не волгоградского футбола, а кабардино-балкарского, где он родился и провел восемь сезонов своей карьеры (с перерывами). Успел поиграть за столичное и тбилисское «Динамо», а в «Тракторе» выступал всего один сезон (20 игр). А свой единственный мяч за тракторостроителей забил как раз 11 июля. Впрочем, он был не единственной «сезонной» легендой клуба Тракторного завода. В воротах отыграл Роберт Багдасаров, который тоже провел за волгоградскую команду единственный сезон 1966 года (4 игры), играя до и после Волгограда за команды Ленинакана (Гюмри) и Ашхабада. Однако в те годы это были единичные случаи, а сейчас игроки десятками переходят из клуба в клуб, проводя в команде не полные 11 месяцев.