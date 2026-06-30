В Новосибирске создадут технопарк для ИТ-компаний

«Инновации — топливо для экономики, но они не рождаются в вакууме. Нужна продуктивная среда: минимум барьеров и максимум конкуренции. И поэтому мы строим технопарки — чтобы объединить таланты и технологии, дать ресурсы, привлечь инвестиции. Создать точку роста для всего региона. Новосибирская область сильна ИТ-экспертизой и научно-техническим потенциалом, так что это хорошее место для технопарка», — отметил заместитель председателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов.