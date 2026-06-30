В Новосибирске создадут технопарк для ИТ-компаний

Технопарк для ИТ-компаний откроют в сити-квартале «Инские холмы» в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Создание такой инфраструктуры отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Площадь нового пространства — 15 тыс. кв. м. Технопарк объединит людей для создания конкурентоспособной инновационной среды, помогающей развиваться ИТ-компаниям, вузам и научным институтам. Площадка станет местом апробирования новых решений в сферах искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.
В создании технопарка примут участие «Сбер», Правительство Новосибирской области и спецзастройщик «ВКД-1». Партнеры подписали соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума. Реализация этого проекта станет первым этапом по созданию крупнейшего в Сибири комплекса застройки бизнес-пространства класса «А».
«Инновации — топливо для экономики, но они не рождаются в вакууме. Нужна продуктивная среда: минимум барьеров и максимум конкуренции. И поэтому мы строим технопарки — чтобы объединить таланты и технологии, дать ресурсы, привлечь инвестиции. Создать точку роста для всего региона. Новосибирская область сильна ИТ-экспертизой и научно-техническим потенциалом, так что это хорошее место для технопарка», — отметил заместитель председателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.