Особо значимые: как предприятия внедряют российские цифровые системы

Цифровой суверенитет формируется комплексно: как из информационной гигиены людей по отдельности, так и из внедрения в промышленность и бизнес защищенных от утечки и отключения отечественных технологий. В последнем помогают особо значимые проекты — решения, которые направлены на замещение зарубежного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики и обеспечивают устойчивую работу предприятий от сельского хозяйства до авиастроения. Часть проектов реализуются благодаря грантовой поддержке по национальному проекту «‎Экономика данных». ‎Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделяет для них гранты в размере от 100 млн до 2 млрд рублей.