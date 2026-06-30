Особо значимые: как предприятия внедряют российские цифровые системы

Цифровой суверенитет формируется комплексно: как из информационной гигиены людей по отдельности, так и из внедрения в промышленность и бизнес защищенных от утечки и отключения отечественных технологий. В последнем помогают особо значимые проекты — решения, которые направлены на замещение зарубежного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики и обеспечивают устойчивую работу предприятий от сельского хозяйства до авиастроения. Часть проектов реализуются благодаря грантовой поддержке по национальному проекту «Экономика данных». Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделяет для них гранты в размере от 100 млн до 2 млрд рублей.
Рассказываем, как внедрение особо значимых проектов помогает отечественным компаниям повышать эффективность за счет цифровизации.
Повысить эффективность без ущерба природе.
Компания «Цифровые корпоративные технологии» разработала для «Норникеля» систему предиктивного контроля выбросов «Аксиома». Экологический мониторинг ведут с использованием как цифрового двойника предприятия, так и искусственного интеллекта. Применение «умных» алгоритмов позволяет не просто фиксировать текущую концентрацию вредных веществ, но и прогнозировать показатели на сутки вперед.
Для анализа система использует данные о составе сырья, параметрах оборудования, производственных процессах. В комплексе эта информация позволяет рассчитать возможные объемы выбросов. С таким прогнозом специалисты могут заранее скорректировать работу предприятия.
Уникальную систему предиктивного контроля выбросов «Аксиома» для «Норникеля» разработала компания «Цифровые корпоративные технологии».
В результате поддерживается баланс между результативностью и экологичностью. То есть компания выпускает необходимое количество продукции, но при этом не наносит вреда окружающей среде, которого может избежать. По данным разработчиков, благодаря внедрению системы «умного» контроля выбросов технологическое оборудование на предприятии стали использовать на 10−15% эффективнее. При этом стоимость установки и обслуживания оборудования для экологического мониторинга снизилась на 60%.
Для России создание «Аксиомы» стало настоящим прорывом. «Норникель» первым в стране начал использовать такой подход к контролю за выбросами на производстве. Более того, подобные иностранные системы тоже только начинают развиваться. За рубежом альтернатив разработке «Цифровых корпоративных технологий» пока немного.
«Когда мы начинали работу над проектом, задача заключалась в замещении зарубежных программных решений, — рассказывает директор по продуктам компании “Норсофт”, входящей в “Норникель”, Алла Малевицкая. — Однако в результате удалось создать продукт, который не просто заменяет существующие аналоги, а предлагает принципиально новый подход к экологическому контролю. Сегодня система уже работает на предприятиях горно-металлургической и нефтехимической отраслей и вызывает интерес у компаний из других сфер промышленности».
Синхронизировать процессы на производстве.
Череповецкий металлургический комбинат компании «Северсталь» заменяет иностранное программное обеспечение на основных этапах производственного цикла. По программе поддержки особо значимых проектов на предприятии внедряют две российские системы — MES «Металлургия» и «Производственное планирование».
«Для нас принципиально важно было создать не просто замену зарубежным продуктам, а полноценные цифровые решения, которые учитывают специфику отечественной промышленности, — подчеркивают в “Северстали”. — Сегодня эти системы уже используются в реальном производстве, обеспечивают управление ключевыми технологическими процессами. И они обладают потенциалом для масштабирования далеко за пределами металлургической отрасли».
Англоязычная аббревиатура MES — сокращение словосочетания Manufacturing Execution System, что буквально переводится как «система управления производством». Подобные цифровые платформы позволяют одновременно планировать процессы на предприятии, мониторить операции в реальном времени и контролировать результат.
Для огромного промышленного комплекса, такого как Череповецкий металлургический комбинат, подобный формат очень удобен. MES «Металлургия» обеспечивает координацию и синхронизацию всех этапов работы — от выплавки стали до отгрузки готовой продукции клиентам. В едином цифровом контуре объединены производственные операции, складская логистика, контроль качества, учет движения товаров и мониторинг технологических процессов.
Сейчас систему внедрили на комбинате уже в 11 цехах коксоаглодоменного производства. В общей сложности отечественной MES пользуются более 1,2 тыс. сотрудников предприятия. От зарубежного аналога, который применялся раньше, они полностью отказались.
В дальнейшем на MES «Металлургия» переведут и другие цеха комбината. Кроме того, уже есть договоренности о пилотном внедрении системы на других предприятиях металлургической и горнодобывающей отраслей.
Сохранить баланс спроса и предложения.
Еще одна отечественная система, которую начали использовать на Череповецком металлургическом комбинате по программе поддержки особо значимых проектов, — «Производственное планирование». Она предназначена для оптимизации объемов выпускаемой продукции и снижения издержек, быстрого реагирования на изменения рынка. Добиться этого позволяет прогноз спроса в сочетании с анализом доступных мощностей, потребностей в материалах и кадрах. Стратегические, операционные и финансовые планы объединены в общую систему.
Череповецкий металлургический комбинат компании «Северсталь» заменяет иностранное программное обеспечение на основных этапах производственного цикла.
Внедрять систему начали с подразделений, отвечающих за выпуск и реализацию готовых товаров.
При создании системы «Производственное планирование» разработчики уделили особое внимание тому, чтобы продукт можно было масштабировать. Благодаря использованию искусственного интеллекта, типовых модулей и минимальному программированию вручную это ПО легко адаптировать под самые разные задачи и типы предприятий. Сроки и стоимость внедрения для компаний, которые захотят перенять опыт «Северстали», заметно снизились. При этом программное обеспечение изначально подходит для высоконагруженных промышленных производств, в том числе с непрерывным циклом работы.
По оценкам специалистов «Северстали», если ранее на предприятии не использовали MES, то их внедрение позволяет сократить затраты на оцифровку и обработку производственной информации на 30%. Общая эффективность оборудования повышается на 20%, а производительность — на 5%. А энергии на предприятии тратится на 10% меньше.
Предсказать и предотвратить поломки.
Предприятие «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах внедрило систему «Умная диагностика». С помощью искусственного интеллекта она обрабатывает большие объемы данных и прогнозирует возможные неисправности в локомотивах и вагонах метро еще до того, как проблемы реально возникают. Это помогает снизить количество внеплановых ремонтов и повысить надежность техники.
Для аналитики система использует в том числе архивные сведения о состоянии оборудования и поломках. Обученный на них ИИ в реальном времени оценивает текущие параметры подвижного состава. Если алгоритм фиксирует показатели, которые предшествуют неисправности, то сигнализирует об этом специалистам. А те в свою очередь могут предпринять меры, чтобы предотвратить поломку.
«Умная диагностика» стала одним из первых опытов использования современных цифровых технологий в транспортном машиностроении. Система хорошо себя показала: по оценке «Метровагонмаша», ее применение помогло сократить время внеплановых ремонтов до 30%. А значит, простои подвижного состава существенно снизились. Теперь вагонам и локомотивам чаще всего нужно только текущее обслуживание.
Для испытаний новой техники «Умная диагностика» тоже оказалась полезной. Накопленные данные позволяют совершенствовать конструкцию моделей. Так они становятся надежнее и безопаснее. А у будущих поколений локомотивов и вагонов обнаруженных изъянов можно будет избежать изначально.
Стоит отметить, что система «Умная диагностика» разработана таким образом, что ее можно эффективно использовать не только в транспортной отрасли, но и в других. Алгоритмы искусственного интеллекта способны анализировать работу и условия эксплуатации самого разнообразного сложного оборудования. Заранее прогнозировать потенциальные неисправности так же, как и для подвижного состава, возможно, например, для энергетических установок, турбин, промышленных станков.
«Создание отечественных решений в области предиктивной аналитики открывает новые возможности для российских предприятий, — уверены в “Метровагонмаше”. — Такие технологии помогают повысить надежность оборудования, снизить затраты на обслуживание и использовать накопленные данные для разработки техники нового поколения».
Еще больше возможностей для разработчиков и компаний.
Важно подчеркнуть, что гранты для особо значимых инициатив — не единственная мера поддержки для разработчиков по нацпроекту «Экономика данных». Например, государство отдельно целенаправленно помогает создавать и внедрять цифровые решения, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта.
Прямо сейчас, до 20 июля 2026 года, Фонд содействия инновациям как раз принимает заявки на очередной грантовый конкурс. Предприятия со статусом «малая технологическая компания» могут претендовать на грант в размере до 30 млн рублей, который покроет до 80% затрат на проект.
Что касается организаций или отдельных специалистов, ищущих подходящее отечественное ПО, они могут обратиться к Реестру российского программного обеспечения. Его ведет Минцифры России, и сейчас в нем уже более 31,6 тыс. записей.
На сайте работает онлайн-поиск альтернатив для зарубежных программ и сервисов. Пользователю предлагают ввести название, что необходимо заменить, а в ответ на экране появляются подходящие варианты, которые есть в реестре. Также при желании каталоги российских разработчиков и ПО можно пролистать вручную.