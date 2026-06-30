Плотная застройка, мало зелени: эксперт рассказал об «островах тепла» в Калининграде

Эксперт также рассказал, что в Калининградской области классические сезоны постепенно смещаются примерно на месяц. Так, лето фактически длится до сентября, а зима начинается в январе. Эти изменения характерны для региона в силу его географического положения, и за последние 30 лет они стали проявляться заметнее.