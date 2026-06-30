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Плотная застройка, мало зелени: эксперт рассказал об «островах тепла» в Калининграде

В таких зонах сложнее переносить летнюю жару, отметил эксперт.

В городе жара переносится сложнее, особенно в зонах, называемых «островами тепла». Об этом рассказал научный сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. И. Канта Николай Белов, сообщает пресс-служба вуза.

Эксперт пояснил, что «острова тепла» — это районы с плотной застройкой и недостатком зеленых зон. «Например, на Октябрьском острове, в районе Сельмы температура в безветренную погоду может быть выше на 3−7 °C по сравнению с пригородом. Зимой разница менее выражена и составляет в среднем 2−3 °C», — уточнил Белов.

Эксперт также рассказал, что в Калининградской области классические сезоны постепенно смещаются примерно на месяц. Так, лето фактически длится до сентября, а зима начинается в январе. Эти изменения характерны для региона в силу его географического положения, и за последние 30 лет они стали проявляться заметнее.

Нынешнюю же жару эксперт объясняет пришедшим с Европы антициклоном и практически полным отсутствием ветра. При этом при смене метеорологических условий ситуация может быстро измениться, подчеркнул Белов.

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