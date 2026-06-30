Здоровое похудение возможно без жестких диет: поможет всего один принцип

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru рассказал, почему голодание вредит фигуре. По его словам, жесткие диеты вызывают стресс, из-за которого человек срывается и переедает на 30−50% больше нормы. Специалист предложил модифицировать классическую гарвардскую тарелку для тех, кто хочет сбросить вес.
Вялов подчеркнул, что голод приводит к срывам, поэтому в рационе важно увеличить долю белка и жиров. Они дают длительное насыщение и предотвращают переедание. Врач уточнил, что стандартное правило тарелки подходит лишь здоровым людям без проблем с весом.
Для худеющих эксперт рекомендует изменить пропорции: половину тарелки заполнить клетчаткой и растительной пищей. Оставшуюся часть разделить поровну между белком и жирами, добавив пару ложек углеводов — например крупы. Такой подход, по мнению гастроэнтеролога, помогает худеть без стресса.
Ранее KP.RU писал, почему привычка некоторых «худеть к лету» может быть пагубной. Специалисты говорят, что подобный подход к собственному здоровью может стать всего лишь сезонной привычкой, вместо реальной борьбы с лишним весом.