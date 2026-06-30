Здоровое похудение возможно без жестких диет: поможет всего один принцип

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru рассказал, почему голодание вредит фигуре. По его словам, жесткие диеты вызывают стресс, из-за которого человек срывается и переедает на 30−50% больше нормы. Специалист предложил модифицировать классическую гарвардскую тарелку для тех, кто хочет сбросить вес.