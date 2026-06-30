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Экономист Алексеев призвал откладывать на черный день до 20 процентов зарплаты

Экономический аналитик и социолог Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам формировать личный резервный фонд, который позволил бы покрывать обязательные расходы семьи в течение периода от трех до шести месяцев. Он посоветовал откладывать от пяти до 20 процентов дохода сразу после получения заработной платы.

Экономический аналитик и социолог Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам формировать личный резервный фонд, который позволил бы покрывать обязательные расходы семьи в течение периода от трех до шести месяцев. Он посоветовал откладывать от пяти до 20 процентов дохода сразу после получения заработной платы.

При этом Алексеев посоветовал не хранить все средства в наличном виде: оптимальным решением является распределение финансов между ликвидными счетами для оперативных трат и накопительными вкладами.

— Достаточно просуммировать все ежемесячные обязательства: от ипотеки и ЖКУ до трат на продукты, транспорт, лекарства и погашение кредитов. Умножив полученную цифру на три, вы определите сумму, которая позволит уверенно пережить непредвиденные трудности, — передает слова Алексеева «Абзац».

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в нынешних условиях оптимальным вариантом сохранения денег остается депозит с планируемым сроком на один год. В качестве второго источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации.

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