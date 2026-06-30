Экономист Алексеев призвал откладывать на черный день до 20 процентов зарплаты

Экономический аналитик и социолог Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам формировать личный резервный фонд, который позволил бы покрывать обязательные расходы семьи в течение периода от трех до шести месяцев. Он посоветовал откладывать от пяти до 20 процентов дохода сразу после получения заработной платы.