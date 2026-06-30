Шесть дней во тьме: трехлетний мальчик чудом выжил после землетрясения в Венесуэле

Трехлетний мальчик чудом выжил под обломками здания в Венесуэле после разрушительного землетрясения. Более того, ребенок продержался долгих шесть дней до момента, когда спасатели сумели до него добраться и вызволить из-под завалов. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.
«Ранним утром во вторник, 30 июня, в здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра был спасен живым трехлетний мальчик Клибер Моран, пробывший под завалами 6 дней», — заявила Родригес в соцсетях.
Известно, что ребенка нашла группа спасателей, прибывшая на помощь венесуэльцам из Иордании. Мальчика тут же доставили в больницу, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь и помогают в восстановлении после шести дней голода и жажды.
В Венесуэле после землетрясений 24 июня погибли 1719 человек. Ранения получили 5034, общее число пострадавших — 22 616.
Ранее KP.RU сообщил, что сейсмолог рассказал о причинах столь разрушительных последствий землетрясений в Венесуэле.