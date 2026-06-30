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Безопасность проверили в одном из торговых центров Самары

В ТРЦ Самары проверили систему пожарной сигнализации.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре проверили пожарную безопасность в одном из торгово-развлекательных центров. О мероприятии рассказали в МЧС Самарской области. В ТРЦ проверили, как работает автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и противодымной защиты.

«От их правильного функционирования зависит быстрая и безопасная эвакуация людей и предотвращение распространения огня на объекте с массовым пребыванием людей», — отметил Андрей Шпаков, инженер сектора исследовательских и испытательных работ МЧС региона.

Когда происходит настоящая опасная ситуация, например, пожар, на счету каждая секунда. Такие мероприятия помогают системам пожарной безопасности работать без отказов и слаженно.

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