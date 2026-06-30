В Батайске назначен новый начальник городского отдела МВД

Глава ГУ МВД России по Ростовской области Александр Ренчицкий представил личному составу нового руководителя отдела МВД России города Батайска — полковника полиции Илью Бардачева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Илья Бардачев работал начальником отдела полиции № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону.
«Приглашенные на встречу глава администрации Валентин Кукин, председатель городского суда Игорь Морозов, прокурор старший советник юстиции Константин Юрченко пожелали Илье Бардачеву успехов в службе, сотрудничество и поддержку», — говорится в сообщении.