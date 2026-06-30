Figaro: Следствие Монако считает СБУ причастной к покушению на Вадима Ермолаева

Следствие в Монако предполагает, что Служба безопасности Украины, вероятнее всего, причастна к подготовке взрыва, при котором серьезно пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на осведомленный источник.
Характер произошедшего, по мнению специалистов, больше указывает на попытку психологического воздействия или «предупреждение», нежели на целенаправленное покушение с целью убийства. Официальные ведомства на данный момент продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
Вечером 29 июня в княжестве Монако на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла произошел взрыв в жилом доме. По заявлениям властей, пострадали три человека — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также «связанный с ними» подросток в возрасте 13 лет. Раненые доставлены в больницы Ниццы.
Позже оказалось, что среди пострадавших был Вадим Ермолаев. Глава правительства Монако заявил, что «подобный инцидент произошел в княжестве впервые в истории». Мужчину, оставившего сумку и скрывшегося с места взрыва, ищут. Генпрокурор Монако Стефан Тибо исключил версию теракта.
Оперативники ищут преступника, заложившего бомбу. Покушение может быть связано с бизнесом старшего сына Ермолаева Артура — он владеет сетью мошеннических кол-центров, обманувшей более пяти миллионов эстонцев. Какие еще мотивы могли быть у подрывников, выясняла «Вечерняя Москва».