Пять ярких событий месяца: куда сходить в Москве в июле

Лето в самом разгаре, даже если погода считает иначе. Июль — самое время радоваться, наслаждаться жизнью и пробовать новое. Куда сходить в столице в этом месяце, чтобы получить яркие впечатления и прекрасно провести время, — в материале «Вечерней Москвы».
Концерт: «Истории любви» в окружении 8000 свечей.
Отличной возможностью провести время с родными и близкими станет поход на концерт «Истории любви» в Зеленом театре ВДНХ. Новая программа шоу Lumisfera приглашает отправиться в удивительное музыкальное путешествие. Вся программа вечера построена на музыкальных шедеврах, посвященных любви — для вас прозвучат культовые композиции Уэббера, Прокофьева, Рихтера, Вивальди, а также фрагменты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и другие знаменитые песни о любви.
Проводниками в волшебный мир красоты, страсти и чувств станут артисты музыкального театра и звезды легендарных российских мюзиклов Иван Ожогин и Наталия Быстрова, а также музыканты оркестра Lumisfera. Вас ждут зрительный зал под открытым небом, сияние 8000 свечей, блики Солнца и мерцание звезд, природные декорации парка, волшебная музыка и чарующие голоса вокалистов.
Когда: 14, 22 и 28 июля. Где: Зеленый театр ВДНХ (пр. Мира 119, стр. 545).
XXV Летние балетные сезоны.
Если вы привыкли смотреть балеты исключительно в канун новогодних праздников, самое время менять традиции, тем более что в Москве стартуют Летние балетные сезоны, отмечающие в этом году свое 25-летие. Танцевальные группы из России и Белоруссии вновь порадуют московскую публику марафоном классической хореографии, ведь спектакли будут идти до 28 августа в режиме нон-стоп каждый день.
В репертуаре проекта — 17 балетов: от классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. Ожидаются и две премьеры: мистическая «Пиковая дама в исполнении Чувашского театра оперы и балета и “Баядерка” от Большого театра Белоруссии.
Всего до конца августа покажут 75 спектаклей в сопровождении оркестров. Прекрасная возможность насладиться красотой и мастерством танцовщиков, живым исполнением, роскошными декорациями и костюмами.
Когда: с 1 июля по 28 августа. Где: РАМТ (Театральная площадь, 2).
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!».
Проект театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» — настоящий рекордсмен, попавший в Книгу рекордов России как мюзикл с наибольшим количеством зрителей за всю историю российского театра. Поток зрителей не заканчивается, а это ли не главный показатель успеха любого проекта. Но стоит поторопиться: мюзикл-хит будет идти только до сентября.
Семь рок-фестивалей, которые потрясли весь СССР: история и фото.
События мюзикла разворачиваются в середине 80-х годов — с их духом свободы, неформалами всех мастей, смелой модой, подпольными рок-квартирниками, поисками настоящей любви, испытаниями дружбы и верой в скорые перемены. Герои истории — молодые, пылкие романтики, которым предстоит сделать непростые выборы: быть счастливым или успешным, следовать навязанным ожиданиям или оставаться верным себе, жить по шаблону или решиться самому вершить свою судьбу. Спектакль наполнен проникновенными сценами и комичными ситуациями, а судьбоносные случайности и удивительные совпадения возникают буквально на каждом шагу.
А в качестве бонуса — лучшие хиты группы «Секрет». Готовьтесь подпевать и предаваться ностальгии, ведь это главный саундтрек бесстрашной молодости и эпохи больших надежд в сюжете о любви, дружбе и выборе.
Когда: 1−2, 4−5, 7−9, 11−12, 14−16, 18−19, 21−23, 25−26, 28−30 июля. Где: Театр МДМ, Большой зал (Комсомольский проспект, 28).
Выставка «Эрик Булатов. Избранные страницы».
Последняя возможность ухватить удачу за хвост и познакомиться с творчеством большого художника с иного ракурса: по многочисленными просьбам и в связи с большим ажиотажем работа выставки была официально продлена. Проект помогает лучше узнать внутренние цели, которые ставил перед собой Эрик Булатов как художник и теоретик искусства, и помогает приблизиться к сути его произведений.
Выставка последовательно раскрывает основы творческого метода мастера: концепция картины, вопросы света, пространства, поверхности, цвета, позиции зрителя, а также литературного смысла в изобразительном искусстве.
Когда: до 19 июля. Где: Выставочные залы Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
Фестиваль «Дружба народов».
Уже шестой год подряд фестиваль национального гостеприимства соберет гостей на центральных локациях ВДНХ и представит насыщенную программу культурных, гастрономических и творческих событий. В программе — настоящий калейдоскоп национальных праздников и тематических событий. Среди них удмуртский «Гербер», программа Карачаево-Черкесии, 35-летие «Славянского базара в Витебске», фестиваль «Уникальная Индия» и многонациональный праздник «Абрикос».
В программу войдут также ярмарки ремесел, фотовыставки, мастер-классы, спортивные состязания, интеллектуальные игры, кинопоказы, театральные постановки и многое другое.
Помимо развлечений, гостей ждет и деловая программа — в рамках фестиваля будет проходить Форум креативных индустрий на тему «Дружба народов: традиции и тренды».
Когда: 2−5 июля. Где: ВДНХ.
В Москве музыкальные фестивали прошли длинный многовековой путь: народные гулянья и выступления скоморохов стали прообразом современных фестивалей, в СССР были распространены смотры народных талантов, а в постсоветской России случился настоящий музыкальный бум. Как менялись столичные фестивали — в материале «Вечерней Москвы».