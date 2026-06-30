Пять ярких событий месяца: куда сходить в Москве в июле

Если вы привыкли смотреть балеты исключительно в канун новогодних праздников, самое время менять традиции, тем более что в Москве стартуют Летние балетные сезоны, отмечающие в этом году свое 25-летие. Танцевальные группы из России и Белоруссии вновь порадуют московскую публику марафоном классической хореографии, ведь спектакли будут идти до 28 августа в режиме нон-стоп каждый день.