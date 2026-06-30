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Газпром проложит почти три тысячи километров газопроводов на Дону до 2030 года

Власти Ростовской области выделили субсидии на газификацию для 1852 семей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером. Главной темой переговоров стала программа догазификации региона. Об этом рассказал губернатор в своих социальных сетях.

— В прошлом году подключили более восьми тысяч домовладений. Идем с опережением графиков, — написал Юрий Борисович.

Всего от жителей поступило свыше 57 тысяч заявок, из которых более 37 тысяч уже выполнены. Льготники получают субсидию на газовое оборудование в размере от 100 тысяч рублей. В прошлом году такой мерой воспользовались 1852 семьи.

До 2030 года в регионе планируют построить почти три тысячи километров новых газопроводов. Это позволит обеспечить топливом около 22 тысяч домов, а также котельные в школах и больницах.

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